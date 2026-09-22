Gümüş’ün ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek
İskele’de evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ayşe Gümüş’e, otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
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İskele’de evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ayşe Gümüş’e, otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayda, Gümüş’ün ölüm sebebi ileri tetkikler ardından belirlenecek.
Soruşturma devam ediyor
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