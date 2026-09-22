Mağusa’da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 28 yaşındaki sürücü Salih Mavideniz, yönetimindeki FM 299 plakalı araçla Kardeşlik Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada, Bülbül Sokak kavşağına geldiğinde, tehlikeli mahalde önündeki aracı geçmek için diğer şeride geçti. Araç, o esnada karşıdan gelen 22 yaşındaki Muhammad Rıaz yönetimindeki AA 271 U plakalı motosikletin yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.