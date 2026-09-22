Bafra'da ülkeye kaçak giriş yapan 21 kişi tutuklandı

Bafra sahilinde, bu sabah, polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde adaya kanunsuz şekilde giriş yapan 21 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye giriş yaptığı belirlenen şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.