“Yönetici olarak getirildi, fuhuşa zorlandı”

İngiliz Basını Daily Mail’in haberine göre, 25 yaşındaki Anastasia Melega'ya iş teklifiyle Kıbrıs’ın kuzyeine gelmesi sağlandı, ancak burada fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

İnsan hakları ve kadın hakları savunucuları, 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın ölümüyle ilgili derinlemesine soruşturma yapılmasını talep etti. İngiliz basını Daily Mail’in haberine göre, Melega’ya Moldova’da “yüksek maaşlı bir yöneticilik işi” teklif edilerek Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesi sağlandı, ancak burada pasaportuna el konularak bir gece kulübünde çalışmaya zorlandığı ileri sürüldü.

4 Mart 2025 tarihinde Prenses adlı gece kulübünde ölü bulunan Melega’nın, fuhuşa zorlandığı ve yaşadığı koşullara dayanamayarak yaşamına son verdiği iddia ediliyor. Kadının evli ve dört yaşında bir çocuk annesi olduğu belirtilirken, sekiz insan hakları ve kadın örgütü konunun aydınlatılması için resmi bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Örgütler, Melega’nın öldüğü gece kulübü ve yöneticileri hakkında detaylı inceleme yapılmasını talep ederek, eğer olayda rolleri olduğu tespit edilirse sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Yayınladıkları ortak bildiride, “Mevcut sistem, bu tür işletmelere bağlı kadınların maruz kaldığı iş ve cinsel sömürü sorunlarını göz ardı ediyor.” ifadelerine yer veren örgütler, kadınların psikolojik ve fiziksel şiddet, baskı ya da tehdit altında çalıştırıldığını belirtti.