"YENİDÜZEN'in topluma ışık tutan yayınlarının devamını diliyoruz"

Dış Basın Birliği, YENİDÜZEN'in 50. Yılını kutladı, "Bu değerli mirası bugünlere taşıyan tüm YENİDÜZEN emekçilerini gönülden tebrik ediyor, topluma ışık tutan yayıncılık anlayışlarının devamını diliyoruz" dedi.

Birlikten gönderilen tebrik mesajında, "Yarım asırlık yolculuğu boyunca demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve gazeteciliğe yaptığı katkılar, Kıbrıs basın tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Bu değerli mirası bugünlere taşıyan tüm YENİDÜZEN emekçilerini gönülden tebrik ediyor, topluma ışık tutan yayıncılık anlayışlarının devamını diliyoruz. Nice yıllara, nice güçlü haberlere" ifadeleri yer aldı.