Şenkul: “Belediye başkanıyım diyerek yardım isteyenlere itibar etmeyin”
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 0538 ile başlayan bir numaradan arama yaparak kendilerini belediye başkanı olarak tanıtıp otel ve şirketlerden yardım talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, konunun polise iletildiğini belirterek bu tür taleplere kesinlikle onay verilmemesi çağrısı yaptı.
