Meclis Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, bakanlığın bir devletin “sosyal vicdanı” olduğunu vurgulayarak, çağdaş çalışma politikalarının yalnızca istihdam yaratmayı değil, insana yakışır, güvenceli ve sürdürülebilir işi hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Toros, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma, iş kazaları, kadın ve genç işsizliği ile insan ticaretinin ülkedeki en ciddi yapısal sorunlar arasında yer aldığını belirtti.

2025 yılı ilk çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine dikkat çeken Toros, genel işsizlik oranının yüzde 4,5 görünmesine rağmen istihdam oranının yüzde 49,5’te kaldığını, bunun ekonomik kırılganlığın göstergesi olduğunu ifade etti. Genç işsizliğinin yüzde 12,7, genç kadın işsizliğinin ise yüzde 19,8 olduğuna işaret eden Toros, bu tablonun eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki kopukluğu ve mesleki eğitimin ihmal edilmesini ortaya koyduğunu söyledi.

Kadın işsizliğinin erkeklerin neredeyse iki katı olduğuna, istihdam edilen kadınların büyük bölümünün hizmetler sektöründe düşük ücret ve güvencesiz koşullarda çalıştığına dikkat çeken Toros, Çalışma Bakanlığı’nın “piyasa böyle” demek yerine eşitsizlikleri düzeltmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Kayıt dışı istihdama karşı sıfır tolerans, iş sağlığı ve güvenliğinde etkin denetim, genç ve kadın istihdamına yönelik hedefli teşvikler ile insan ticaretiyle mücadele çağrısı yapan Toros, “Gençleri işsiz, kadınları güvencesiz bırakan hiçbir bütçeye evet demiyoruz.” dedi.