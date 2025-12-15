“İnsan ticareti suç değil görmezden gelinen bir düzen haline geldi”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü esnada Meclis kürsüsünden bazı açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Milletvekili Rogers, 2024 yılının, ülkemizde insan ticareti açısından yeni ve daha karanlık bir dönemin başlangıcı olduğuna vurgu yaptı; “İyileştirme beklerken daha kötüye doğru seviye atladık.” dedi.

İnsan ticaretini suç haline getiren Ceza Yasası değişikliğinin 2020 yılında Meclis Genel Kurulu’ndan geçtiğini hatırlatan Rogers, “Fakat hükümetin attığı adımlar sonucu insan ticareti suç değil görmezden gelinen bir düzen haline geldi.” ifadelerini kullandı.

Rogers, insan ticaretiyle ilgili eğitimler yapıldığını, bunun bilinmediğinden dolayı yaşanmadığını da net olarak bildiklerini belirterek, “Üç maymunu oynayarak bu konular yok olmuyor. Uluslararası birçok raporda KKTC ismi insan ticaretiyle anılan bir ülke olarak geçiyor.” diye konuştu.

ABD’nin her yıl yayımladığı İnsan Ticareti Raporu’nda bu sene yine en kötü kategori olan üçüncü kategoride yer aldığımıza dikkat çeken Rogers, “Adanın güneyi ise son 4 yılda en iyi kategori olan 1’inci kategoriye yükseldi. Biz yıllardır istikrarlı bir şekilde hiçbir şey yapmamanın sonucu olarak 3’üncü kategoride bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Rogers, çalışmak ve eğitim görmek için ülkeye gelen birçok kişinin pasaportlarının elinden alındığına vurgu yaparak, “Bu insanlara haklarının ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Bu konuda bilgilendirici bir resmi web sitesi yapmak pek de zor değil. Niyet olduktan sonra kısa sürede hayata geçirilebilir.” dedi.