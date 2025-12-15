“Kıbrıs’ta Self Determinasyon, Egemenlik ve Siyasi Eşitlik” paneli düzenleniyor

''Kıbrıs’ta Self Determinasyon, Egemenlik ve Siyasi Eşitlik' başlıklı panel düzenleniyor.

Işık Kitabevi’nden verilen bilgiye göre, Niyazi Kızılyürek’in “Kendi Kaderini Tayin Edemeyen Ada” adlı kitabından hareketle düzenlenecek etkinlik, çarşamba günü saat 18.30’da BlackBird Social’da (Işık Kitabevi üst katında) yer alacak.

Etkinlikte, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve Niyazi Kızılyürek konuşmacı olarak katılacağı paneli gazeteci Hasan Kahvecioğlu yönetecek.

Herkese açık olan panelde, “Kıbrıs Sorunun temel kavramları ve başlıca anlaşmazlık konuları sayılan self determinasyon, egemenlik ve siyasi eşitlik konuları irdelenecek.