"YENİDÜZEN, aydınlık geleceğin sesidir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Yenidüzen Gazetesi’nin 50. yayın yılını yayımladığı mesajla kutladı. Şahali, yarım asırdır “emek en yüce değerdir” ilkesiyle yol alan gazetenin, ülkenin basın tarihinde ve tüm Kıbrıslı yurtseverlerin gönlünde özel bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Yenidüzen’in emeğin, barışın ve demokrasinin sesi olmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Şahali, gazetenin gerçekleri savunan, toplumsal adalet ve özgürlüklerin korunmasına dönük yayıncılık anlayışının ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Şahali mesajında, “Bu değerli yolculuğa emek veren tüm basın emekçilerini ve okurları yürekten selamlıyor; Yenidüzen’in daha nice yıllar boyunca aydınlık bir geleceğin sesi olmaya devam etmesini diliyorum. 50. yayın yılınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.