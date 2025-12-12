"YENİDÜZEN, 50 yıldır ilkeli habercilik anlayışı ile hareket ediyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN'in 50. kuruluş yıldönümünü kutladı, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edecek olan Yenidüzen Gazetesi’ne nice nice yıllar diliyorum" dedi.

Erhürman'ın kutlama mesajı şöyle: "Yarım asırdır ülkemizin basın alanına çok değerli katkılar sunan Yenidüzen Gazetesi’nin 50. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 50 yıldır her dönemde ilkeli habercilik anlayışıyla hareket eden Yenidüzen, ülkemizin basın tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Tüm Yenidüzen emekçilerini yürekten tebrik ederim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edecek olan Yenidüzen Gazetesi’ne nice nice yıllar diliyorum. Yenidüzen Gazetesi’nin 50. yılı kutlu olsun."