YDÜ'nün, 15 fakülte ve 1 yüksekokuldan mezun olan 450 öğrencisi için düzenlediği mezuniyet törenleri tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2021-2022 Güz döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 160 öğrenci diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş birer konuşma yaptı. Mezun olan Türk öğrenciler adına Mimarlık Fakültesi bölüm birincisi Ömer Faruk Köfte ile uluslararası öğrencileri temsilen Fen Edebiyat Fakültesi bölüm birincisi Fariza Farid Memon konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Yakın Doğu’lu her zaman en önde gidendir. Referans alınan ve gıpta edilendir”

Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, mezunlara hitaben “Arzu ve hedeflerimizin sınırlarını bizler belirleriz. Ne yapmak istiyorsak onu seçme özgürlüğümüz var. Seçimlerimizin tutsağı olmamak için çok yönlü bakıp, çok okumalıyız ve değerlendirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Öğrenen bir insan kendini tanır, farklılığını ve özgürlüğünü keşfeder. Öğrenen bir insan için edindiği bilgi ve deneyim yeterli değildir. Öğrenen kişi, bilgiye sahip olmasının kendisini güçlü yapmayacağını, gücün aslında üretmekte ve onu yönetmekte olduğunu çok iyi bilir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bilgiye sahip olan bir üniversite olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Yakın doğu Üniversitesi, bilim ve bilgi üreten ve bunu yönetebilen bireyler yetiştirebilmek için tüm gücüyle çalışıyor. Temel amacımız, verilen bilgiyle yetinmeye daha fazlasını isteyen, bilim ve bilgi üreten bireyle yetiştirmektir. Yetiştirdiğimiz bireyler her zaman fark yaratan, tereddütsüz insiyatif alan, öncü ve özgün bireylerdir” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kurt “Yakın Doğu’lu her zaman en önde gidendir. Referans alınan ve gıpta edilendir. Bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz ve sizlere tereddütsüz güveniyoruz. Fark yaratacak kapasite ve potansiyelinize yürekten inanıyoruz” diyerek tüm mezunlara başarı, sağlık, mutluluk diledi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş: “Öğrencilerimiz sadece ülkenin ve bölgenin değil, dünyanın en saygın üniversitelerinden birinden mezun oluyor”

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Bugün İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi olarak üç güzide fakültemizle birlikte mezuniyet törenini birlikte düzenliyor, birlikte kutluyor ve bu heyecanı birlikte paylaşıyoruz” sözleri ile mutluluğunu paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki akademik hayatına 30 yıl önce başladığını ve her koşulda kendisine çok şey kattığını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Bugün siz değerli öğrencilerimiz sadece ülkenin ve bölgenin değil, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olarak, dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir diplomaya sahip oluyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Tüm yeni mezunlarımızı azim ve başarılarından dolayı, kıymetli ailelerimize verdikleri destekleri için, değerli meslektaşlarımı ise büyük bir özveri ile sundukları akademik katkılardan dolayı kutluyorum. Mezunlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu: “Bugün burada bulunan her biriniz, gurur duymanız gereken bir şekilde yetiştiniz”

Mezun veren fakülteler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ise COVID-19 salgınının başlamasından bu yana düzenlenen ilk yüz yüze mezuniyet töreninin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm fakültelerinde verdiği nitelikli eğitim ile öğrencilerini gelecekteki kariyerlerine hazırlayarak, dünyanın her yerinde sürekli değişen zorlu çalışma ortamına uyum sağlamalarını sağlamayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, “Öğrecilerimizi, esnek ve yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve kendi kültürleri dışındaki kültürlere uyum sağlayabilecek, girişimcilik duygusuna sahip, toplumsal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini kutlayan Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, “Bugün burada bulunan her biriniz, gurur duymanız gereken bir şekilde yetiştiniz. Hepiniz bugün buraya yetenekli ve değerli bireyler olarak geldiniz. Önünüzde yeni bir hayat var; yeni talepler, yeni sorumluluklar ve yeni fırsatlarla dolu yeni bir hayat. Burada geçirdiğiniz süre boyunca fakültelerinize ve üniversitemize kazandırdıklarınız için her birinize teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda hak ettiğiniz her şeyi diliyorum. Yakın Doğu Üniversitesi’ni tüm dünyada temsil edecek olmanız hepimize gurur veriyor” ifadesiyle konuşmalarını sonlandırdı.

Ömer Faruk Köfte: “Sürekli yeni bilgiler, farklı tecrübeler edindik. Gelecekteki hayatlarımızın temellerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde attık”

Törende tüm Türk öğrenciler adına konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bölüm birincisi Ömer Faruk Köfte ise “Bugün burada hayalini kurduğumuz üniversiteden mezun oluyoruz. Mezuniyet günü geldiğinde sevincimizin bu kadar buruk olacağını hiç tahmin etmemiştim” sözleri ile duygularını ifade etti.

“Üniversite hayatımız boyunca elbetteki sadece derslere ve sınavlara çalışarak bugünlere gelmedik. “Sürekli yeni bilgiler, farklı tecrübeler edindik. Gelecekteki hayatlarımızın temellerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde attık” diyen Ömer Faruk Köfte, “Her zaman yanımızda olan ailelerimize, sevdiklerimize ve en önemlisi de bizlere bilgi birikimini aktararak gelişmemize katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Yolumuz açık, düşüncelerimiz aydın, mezuniyetimiz ise kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fariza Farid Memon: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde edindiğimiz birikimle bizlere, toplumlarımıza fayda sağlayabileceğimiz bir geleceğin kapıları açıldı”

Törende tüm uluslararası öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölüm birincisi Fariza Farid Memon, konuşmasına, büyük bir sabır, özveri ve çalışma ile mezun olan bütün arkadaşlarını kutlayarak başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde pek çok ulustan öğrencilerle bir arada eğitim gördüklerini söyleyen Fariza Farid Memon, “Bizlere aynı zamanda arkadaşlıklarını da sunarak, sahip oldukları birikimleri bizlere aktaran tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Üniversite hayatı boyunca çok özel hatırlar biriktirdiklerini söyleyen Memon, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde edindiğimiz birikimle bizlere, toplumlarımıza fayda sağlayabileceğimiz bir geleceğin kapıları açıldı” ifadesini kullandı.

Fariza Farid Memon, “Bazılarımız akademik alanda hayallerini gerçekleştirmek için yola devam edecek. Bazılarımız ise dünyanın farklı yerlerinde farklı sektörlerde çalışacak. Umarım herkesi, kendi hayallerini gerçekleştireceği bir gelecek bekliyordur. Bunu başarmak için Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak her zaman birbirimize destek olacak, bir birimizin yanında olacağız” dedi.