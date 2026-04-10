Yaz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 13 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 öğretim yılı Yaz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 13 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilkokul düzeyindeki dıştan bitirme sınavlarının ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ilgililerin kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek amacıyla 4 Mayıs ile 11 Mayıs tarihleri (her iki tarih dahil) arasında sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezlerinin listesi şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme-Atatürk İlkokulu/Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme-Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu/Lefkoşa, Lise Dıştan Bitirme-Lefkoşa Türk Lisesi/Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme-Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi/Lefkoşa, Meslek Lisesi Dıştan Bitirme-Atatürk Meslek Lisesi/Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme-Haydarpaşa Ticaret Lisesi/Lefkoşa”