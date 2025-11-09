"Yaşlı bireyler için ivedilikle bakım mekanizması hayata geçirilmeli"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yaşlı bireylere yönelik bakım ve destek mekanizmasının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir büyüğümüzün hasta bakıcısız ve zor şartlarda kalmak zorunda olması hepimizi derinden üzmüştür. Bu durum, yaşlı bireylerimize yönelik bakım ve destek mekanizmalarının hiç olmadığını göstermiştir” dedi.

Yaşlılara yönelik bakımın yetersiz olduğunu belirten Dalkan, “Yaşlı bireylerin insana yaraşır koşullarda bakım alabilmeleri yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir sorumluluktur” dedi.

"Yaşlı ve hasta bakımı mafyanın kontrolünde"

Hastanelerde, yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinin, ihmal edildiğini ve “mafyanın kontrolüne” geçtiğini ifade eden Dalkan, “Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerini kurumsallaştırmak, bu alanlarda görev alacak personeli ciddi bir eğitimden geçirerek sertifikalandırmak ve insan onuruna yakışır bakım hizmetlerini sistematik hale getirmek zorundayız” dedi.

İvedilikle yaşlı ve hasta bakım politikalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Dalkan, “Yaşlı bireylerin sağlık sisteminde güvenle yer alabilmeleri ve sağlık hizmetlerine eşit biçimde erişebilmeleri için başta Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve belediyeler olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ederiz” dedi.