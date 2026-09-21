Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden okullarda su güvenliği ve gıda hijyeni denetimi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyenin Sağlık Şubesi ekiplerince okullarda su güvenliği ve gıda hijyenine yönelik denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlere ilişkin yazılı açıklama yapan Amcaoğlu, belediye sınırları içerisindeki okullarda bulunan su depoları ve hatlarının temizlik ve dezenfeksiyon durumu ile sebillerdeki arıtma sistemleri ve hijyen koşullarının incelendiğini kaydetti.

Suyun mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi amacıyla depo ve sebil çıkışlarından analiz için numuneler alındığını da ifade eden Amcaoğlu, önceki analizlerde mikrobiyolojik açıdan uygunsuzluk tespit edilen bazı okullarda gerekli iyileştirmelerin yapıldığını, su sebilleri ve ilgili sistemlerin yenilendiğini belirtti.

Bu yıl yapılan kontroller ve alınan numunelerle çalışmaların takibinin sürdürüldüğünü kaydeden Amcaoğlu, “Su güvenliğini analiz, müdahale, yenileme ve yeniden doğrulama aşamalarını kapsayan sürekli bir süreç olarak ele alıyoruz.” dedi.

Kantinlerde hijyen kontrolü

Amcaoğlu, denetimler kapsamında okul kantinlerinde satışa sunulan gıda ve içecekler ile kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve hijyen koşullarının da kontrol edildiğini söyledi.

Çalışmaların, çocukların doğrudan temas ettiği su ve gıda kaynaklarının güvenliğini sağlamayı, olası riskleri erken tespit etmeyi ve sağlıklı okul ortamlarının devamlılığını korumayı amaçladığını söyleyen Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığı için koruyucu sağlık çalışmalarımızı, su güvenliği ve gıda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.