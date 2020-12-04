Yasa dışı yolla ülkeye girdiği tespit edildi

Askeri Yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalan zanlı K. M. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı K. M.’ni Askeri Bölgeyi İhlal Etmek ve Kıbrıs’ın kuzeyine Yetkili makamdan izinsiz giriş çıkış yapmak suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.12.2020 tarihinde saat 02.45’te Ercan Havalimanı’ndan yolcu çıkış salonundan çıkış yapmak isterken, görevli memuru tarafından yapılan soruşturmada zanlının askeri bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın güneyine geçtiği ve pasaportun üzerinde Baf Havalimanı’nda çıkış yaptığını ve yine Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yetkili makamdan izin almaksızın giriş yaptığının tespit edildiği anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.