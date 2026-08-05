Boğaziçi'ndeki açılış ve kutlama etkinliği

İskele Belediyesi tarafından Boğaziçi'ne kazandırılan açık hava etkinlik alanı yarın saat 19.30’da törenle açılacak.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayacak modern bir buluşma noktası olarak 2 bin 200 metrekarelik alanda tasarlanan tesisin açılış töreninde, BTM 2'nci Lig şampiyonu Boğaziçi Spor Kulübü için de kutlama yapılacak. Ahmet Evan etkinlikte sahne alacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, aynı gün hem önemli bir sosyal yaşam alanının hizmete açılacağını hem de şampiyonluğun kutlanacağını belirterek, vatandaşları Boğaziçi'ne davet etti.