Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ağırdağ bölgesinde gece yarısı çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve paniğe yol açtı. Yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, belediye ekipleri ve bölge halkı yangına müdahale etti.

Polis sabaha karşı 05.30 sıralarında Ağırdağ - Boğaz bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını, yer yer yanmalarin olduğunu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İşte polis açıklaması:

"Ağırdağ - Boğaz bölgesindeki yangın kontrol altına alınmıştır. Yer yer yanmalar mevcut olup itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor."

NELER YAŞANDI?

Yangın kontrol altına alındı

Polis sabaha karşı 05.30 sıralarında Ağırdağ - Boğaz bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını, yer yer yanmalarin olduğunu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada yardım çağrıları

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalelerine karşın rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına karşı, bölge sakinlerinin destek çağrıları sosyal medyada yayıldı.

Bölgede yaşam süren vatandaşlar, tankeri olan herkesi yardıma çağırdı.

LTB bölgeye ekip gönderdi

Yangınla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, söndürme çalışmalarına destek olmaları adına bölgeye ekip gönderdiklerini duyurdu:

"Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketinin boyutlarını henüz bilmiyoruz ama gelen haberler çok iç açıcı değil. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeye acil olarak yangın söndürmeye yardımcı olacak ekip gönderdik, umarız erken sürede kontrol altına alınabilir."

Polis yangınla ilgili açıklama yaptı:

Ağırdağ - Boğaz Bölgesinde gece yarısı yolun kuzey batı kısmında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, Belediyelere ait tankerler ve bölge halkı müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ağırdağ bölgesinde devam eden yangınla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere yangın bölgesine gitti.

SAAT: Tarım Bakanı Oğuz: "Yanan evler var, insanların bir kısmı evleri korumak için mücadele ediyor"

Yangının seyrine ilişkin YENİDÜZEN'e konuşan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, alevlerin kuzey doğuya doğru ilerlediğini ifade ederek, "Tüm ekiplerle önünü almaya çalışıyoruz" dedi.

Yangının Girne - Lefkoşa yoluna uzanan kısmında bir yavaşlama olduğunu ancak iç kısımlarda şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirten Oğuz, "Yangın, yerleşim noktalarında devam ediyor" dedi.

Yangın nedeniyle yanan evler olduğunu doğrulayan Oğuz, henüz sayıya ilişkin net bir veri elde edemediklerini kaydetti.

Oğuz, "Bölge halkı evlerini boşalttı ancak bir kısmı, evini yangından korumak için mücadele ediyor" dedi.

Havadan müdahaleye ancak gün ağardıktan sonra başlayabileceklerini vurgulayan Oğuz, "Kara ekipleriyle var gücümüzle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.