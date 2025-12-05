Yağışlı hava, çarşambaya kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, çarşamba gününe kadar yer yer sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Haftalık Hava Tahmin Raporu'na göre, en yüksek hava sıcaklığı; periyodun ilk ve son günü iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00’den yarın saat 23.59’a kadar özellikle kuzey sahil kesimi, Beşparmaklar, Karpaz ve doğu sahil bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su taşkını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.