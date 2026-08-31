"Vefat eden 8 kişinin de kimliği belli oldu"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Girne Limanı önünde basına açıklamalarda bulundu.

Henüz bulunamayan 18 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ettiğini belirten Erhürman, yarın itibariyle Türkiye'den gelecek bir geminin çalışmalara dahil olacağını belirtti.

Erhürman, şu ana kadar tespit edilen vefat sayısının 8 olduğunu belirterek, "Hepsinin kimliği belli oldu" dedi.

Gerek vefat eden gerekse de kurtarılan kişilerin ailelerine ulaşıldığını dile getiren Erhürman, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.