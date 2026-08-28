Girne Gençlik Merkezi Derneği, Portekiz’de “Folkfaro 2026 Halkdansları” şölenine katıldı
Girne Gençlik Merkezi Derneği Halkdansları Topluluğu, Portekiz Faro’da gerçekleşen uluslararası ‘Folkfaro 2026 Halkdansları’ şölenine katıldı.
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Girne Gençlik Merkezi Derneği Halkdansları Topluluğu, Portekiz Faro’da gerçekleşen uluslararası ‘Folkfaro 2026 Halkdansları’ şölenine katıldı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, şölenin açılış organizasyonunda tüm ülkelerle birlikte İstiklal Marşı söylendi, festival boyunca katılımcı ülke bayrakları şehir merkezinde dalgalandı.
Festivale Brezilya, Slovakya, Fransa, İtalya, Nikaragua, Kenya, Portekiz yerel ekipleri katılırken, KKTC adına Girne Gençlik Merkezi Derneği Halkdansları Topluluğu da sahnede gösteri sergiledi.
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