"İnsanlar sevdiklerini bulabilmek için hastane hastane dolaşmak zorunda kaldı"

Evrensel Hasta Hakları Derneği, feribot faciasının ardından kriz sürecinin doğru yönetilemediğini söyledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma sürecinde "ciddi koordinasyonsuzluk" gözlemlendiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlk saatlerde yaralı, kayıp ve hastanelere sevk edilen kişilere ilişkin merkezi, doğrulanmış ve yakınların erişebileceği düzenli bir bilgilendirme sistemi oluşturulamadı. İnsanlar sevdiklerini bulabilmek için hastane hastane dolaşmak, sosyal medyada paylaşılan parça parça ve doğrulanmamış listelerin peşine düşmek zorunda kaldı. Bugün hâlâ yakınlarına sağlıklı bilgi verilmediğini söyleyen insanlar var"

Hasta ve yaralıların isimlerinin kamuoyuna açık biçimde paylaşılmamasının doğru olduğu ifade edilen açıklamada, "Kişisel verilerin korunması mahremiyet hakkının gereğidir, ancak bilgiyi kamuya açıklamamak başka, doğrulanmış bilgiyi yetkilendirilmiş yakınlarına zamanında ve güvenli biçimde ulaştırmamak başkadır." denildi.

Gemide bulunanların yakınlarının tek bir resmî merkezden düzenli ve doğrulanmış bilgi alabilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Kriz yönetimi, insanları hastane kapılarında ve sosyal medya paylaşımlarında sevdiklerini aramak zorunda bırakmamalıydı." denildi.

Yargı sürecinin; "yalnızca görünen sorumlularla" sınırlı tutulmaması gerektiği, ilgili tüm kararlar, ihmaller ve denetim zincirinin incelenmesi gerektiği ifade edildi. Felaket sonrası kriz sürecinin de sorgulanması gerektiği kaydedildi.