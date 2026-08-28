Şirketinizin Adını Ticaret Siciline Yazdırmanız Onu Korumaya Yetmiyor

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İşletme sahiplerinin büyük bölümü, şirketini kurup ticaret siciline tescil ettirdiğinde işletme adının da otomatik olarak koruma altına girdiğini düşünüyor. Uygulamada en pahalıya mal olan yanılgılardan biri bu.

İsim dört ayrı katmanda karşımıza çıkıyor

Bir işletmenin adı, hukuken birbirinden bağımsız dört ayrı başlık altında ele alınıyor. Ticaret unvanı ticaret siciline tescil ediliyor ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında korunuyor. İşletme adı, işletmenin tanıtılmasında kullanılan addır. Alan adı, internet üzerindeki adresinizdir. Marka ise Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil ediliyor.

Bu dördü aynı ismi taşıyabilir; ancak biri için elde edilen hak, diğerlerini kendiliğinden kapsamıyor.

Ticaret unvanı marka hakkı doğurmuyor

Ticaret unvanınızı sicile tescil ettirmiş olmanız, aynı ibarenin başkası tarafından marka olarak tescil ettirilmesini kendiliğinden engellemiyor. Böyle bir durumda marka tescilini alan kişi, ürün ve hizmetler üzerinde o ismi kullanma konusunda size karşı hak ileri sürebiliyor.

Uygulamada karşılaşılan tablo şu: yıllardır aynı unvanla çalışan bir işletme, ürünlerinin üzerindeki ismi kullanamaz hâle gelebiliyor. Ticaret unvanı yerinde duruyor, ancak ürün ambalajında, tabelada ve reklamda o ismin kullanımı marka hakkı sahibinin iznine bağlı hâle geliyor.

Alan adı için de aynı durum geçerli. Bir alan adını satın almış olmak marka hakkı doğurmuyor; tersine, tescilli bir markayla aynı alan adını kullanmak devir talebine konu olabiliyor.

Peki isim hakkı nasıl alınıyor?

Bir ismin gerçek anlamda koruma altına alınması marka tesciliyle mümkün. Süreç Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılacak başvuruyla başlıyor ve koruma başvuru tarihinden itibaren doğuyor. Tescil on yıl geçerli, süre sonunda sınırsız sayıda yenilenebiliyor.

Ancak başvuru öncesinde iki iş yapılması gerekiyor. Birincisi benzerlik araştırması: aynı ya da benzer bir markanın daha önce tescil edilip edilmediği, yalnızca birebir aynı ibareler için değil; yazılış, okunuş ve anlam bakımından benzer işaretler için de kontrol edilmeli. İkincisi sınıf tespiti: koruma yalnızca başvurunun yapıldığı mal ve hizmet sınıflarında geçerli olduğundan, faaliyet alanının eksiksiz kapsanması gerekiyor.

Sürecin nasıl işlediği, hangi belgelerin gerektiği ve isim hakkı nasıl alınır sorusunun ayrıntılı cevabı için konunun uzmanlarından bilgi almakta fayda var.

Kısa kontrol listesi

İşletmenizin adını korumak istiyorsanız şu üç soruya cevap verin: Ticaret unvanınızın yanı sıra marka tesciliniz var mı? Marka tesciliniz, fiilen yürüttüğünüz tüm faaliyetleri kapsıyor mu? Kullandığınız logo, tescil belgesindeki örnekle uyumlu mu?

Üç sorudan birine "hayır" diyorsanız, isminiz düşündüğünüz kadar korunmuyor olabilir.