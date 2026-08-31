"Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecek"

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından açıklama yaparak, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve önceliğin kayıp kişilere ulaşmak olduğunu belirtti.

Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdüğünü kaydetti. Deniz çalışmalarına 15 geminin katıldığını belirten Üstel, havadan ise 8 helikopterin dönüşümlü olarak görev yaptığını, İHA’ların da bölgeyi taramaya devam ettiğini söyledi.

Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde Polis Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı arama yapıldığını ifade eden Üstel, Türkiye’den gelen SAT komandolarının da çalışmalara dahil olduğunu açıkladı.

Üstel, faciada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının sonuna kadar sürdürüleceğini vurguladı.

“Hızlı müdahale daha ağır tablonun önüne geçti”

Kazanın Girne açıklarında meydana gelmesinin ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşmasına imkan sağladığını belirten Üstel, Sahil Güvenlik, güvenlik güçleri, Sivil Savunma ve diğer arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok sayıda kişinin sağ kurtarıldığını söyledi.

Üstel, kazanın kıyıdan daha uzak bir noktada meydana gelmesi halinde müdahale süresinin uzayabileceğini belirterek, ilk andaki hızlı müdahalenin daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasını önlediğini değerlendirdi.

“Facia cezasız kalmayacak”

Facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla adli ve idari süreçlerin sürdüğünü belirten Üstel, gemi kaptanı ile aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 çalışanın gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Geminin sefere çıkmasına izin veren ilgili liman yetkililerinin de görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade eden Üstel, yerlerine yeni sorumluların görevlendirildiğini kaydetti.

Üstel, “Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır” diyerek, soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişilerin kim olursa olsun adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdüğünü belirten Üstel, hem kayıp kişilere ulaşmak hem de facianın tüm yönleriyle aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.