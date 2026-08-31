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İŞTE HAYATINI KAYBEDEN İSİMLER

İŞTE HAYATINI KAYBEDEN İSİMLER

Başbakanlık hayatını kaybeden 8 kişinin isimlerini açıkladı.

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Başbakanlık hayatını kaybeden 8 kişinin isimlerini açıkladı.

İşte isimler

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLAR

1. Nihat Balyemez – Türkiye Cumhuriyeti
2. Hüseyin Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
3. Nuray Zeytun – Türkiye Cumhuriyeti
4. Fahri Ateş – Türkiye Cumhuriyeti
5. Gülcan Gürel – Türkiye Cumhuriyeti
6. Reyhan Verim – Türkiye Cumhuriyeti
7. Nisa Torer – Türkiye Cumhuriyeti
8. Nurcan Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

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