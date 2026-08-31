'Kurtarılan 2 kişinin kayıp olduğunu ortaya çıktı'
Başbakanlık Girne'de açıklarında gemi faciası sonrası kayıp durumda olan kişilerin listesini açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin son gelişmeleri aktararak, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Üstel, deniz altındaki gemiye yarın Türkiye’den gelecek arama-kurtarma gemisiyle ulaşılacağını söyledi.
Üstel, Girne Limanı önünde düzenlediği basın açıklamasında, geminin limandan ayrılmasının ardından SOS vermesi üzerine ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını ve yolcuların büyük bölümünün kurtarıldığını belirtti.
8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Üstel, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlendiğini ve naaşların ailelerine teslim edilmeye başlandığını kaydetti.
Aranan kişi sayısına ilişkin de bilgi veren Üstel, dün akşam 18 olarak açıklanan sayının, kurtarılan kişilerin hastane kayıtlarıyla eşleştirilmesinin ardından 20 olarak belirlendiğini ifade etti.
Üstel, “Hâlâ aranan 20 yurttaşımız var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.
Üstel ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, yaşanan olay nedeniyle acılarının büyük olduğunu söyledi.
Basın açıklaması sırasında bazı yurttaşlar da Üstel’e yaşadıkları sıkıntıları aktarırken, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan Başbakanlık Girne'de açıklarında gemi faciası sonrası kayıp durumda olan kişilerin listesini açıkladı. Ünal Üstel yaptığı açıklamada, "Kurtarılan 2 kişinin kayıp olduğunu ortaya çıktı" dedi.
Buna göre 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
KAYIP DURUMDA BULUNAN KİŞİLER
1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
7. Süleyman Erdoğan – KKTC
8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
13. İsmail Kurt – KKTC
14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti