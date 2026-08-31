Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin son gelişmeleri aktararak, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Üstel, deniz altındaki gemiye yarın Türkiye’den gelecek arama-kurtarma gemisiyle ulaşılacağını söyledi.

Üstel, Girne Limanı önünde düzenlediği basın açıklamasında, geminin limandan ayrılmasının ardından SOS vermesi üzerine ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını ve yolcuların büyük bölümünün kurtarıldığını belirtti.

8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Üstel, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlendiğini ve naaşların ailelerine teslim edilmeye başlandığını kaydetti.

Aranan kişi sayısına ilişkin de bilgi veren Üstel, dün akşam 18 olarak açıklanan sayının, kurtarılan kişilerin hastane kayıtlarıyla eşleştirilmesinin ardından 20 olarak belirlendiğini ifade etti.

Üstel, “Hâlâ aranan 20 yurttaşımız var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

Üstel ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, yaşanan olay nedeniyle acılarının büyük olduğunu söyledi.

Basın açıklaması sırasında bazı yurttaşlar da Üstel’e yaşadıkları sıkıntıları aktarırken, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Başbakanlık Girne'de açıklarında gemi faciası sonrası kayıp durumda olan kişilerin listesini açıkladı. Ünal Üstel yaptığı açıklamada, "Kurtarılan 2 kişinin kayıp olduğunu ortaya çıktı" dedi.

Buna göre 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAYIP DURUMDA BULUNAN KİŞİLER

1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan – KKTC

8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt – KKTC

14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti