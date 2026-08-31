Liderler görüşmesi 9 Eylül'e ertelendi
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in çarşamba günü gerçekleştireceği görüşme 9 Eylül’e ertelendi.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in çarşamba günü gerçekleştireceği görüşme 9 Eylül’e ertelendi.
Cumhurbaşkanlığı, çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan liderler görüşmesinin, dün meydana gelen gemi faciası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’a ertelendiğini duyurdu.
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