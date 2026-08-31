“Hata, ihmal, kusur ne varsa ortaya çıkarılacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yaptığı açıklamada, olayın bir hafta sonra unutulmayacağını vurgulayarak, “Hata, yanlış, ihmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, son ana kadar çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Gazeteci ve uzmanların olayla ilgili sorular yöneltmesini doğru bulduğunu kaydeden Erhürman, bu soruların yanıtsız bırakılmamasının idarenin görevi olduğunu söyledi. Erhürman, net bilgilere ulaşılmasıyla birlikte soruların mümkün olduğunca hızlı ve doğru zamanda yanıtlanacağını belirtti.

Yaşananların idari açıdan bir dönüm noktası olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bu kez yaşananlar, artık, idari açıdan bir dönüm noktası olmak zorundadır” dedi.

Erhürman, açıklamasında kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, henüz ulaşılamayan kişilerin ailelerine sabır, sahada görev yapan ekiplerine ise kolaylık diledi.