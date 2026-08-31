“Olayın siyasi sorumluluğu da bulunmaktadır”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin insani boyutunun yanı sıra çok boyutlu bir krize neden olduğunu belirterek, olayın siyasi sorumluluğunun da bulunduğunu söyledi.

Can kayıpları, kurtulanların yaşadığı travmalar ve ailelerin acılarının telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlar doğurduğunu ifade eden İncirli, hayatını kaybedenler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncirli, arama-kurtarma çalışmalarının kurumlar, asker ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kesintisiz sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, özel teknelerin çalışmalara katkısının da büyük olduğunu söyledi. İncirli, sahada görev yapanların gösterdiği çabayı takdir etti.

“Kamuoyu zamanında bilgilendirilmedi”

Kriz dönemlerinde devletin tüm kurumlarıyla halkın yanında olması, ihtiyaçları karşılaması ve kamuoyuna doğru bilgi vermesi gerektiğini vurgulayan İncirli, kriz sürecindeki koordinasyona yönelik eleştirilerde bulundu.

Belediyeler aracılığıyla insani yardımların ulaştırıldığını, psikolog ve psikiyatristler tarafından çalışmalar yapıldığını belirten İncirli, buna rağmen psiko-sosyal destek ağının arzu edilen hız, kapsam ve koordinasyonda oluşturulamadığını savundu.

İncirli, “Kamuoyu zamanında ve yeterli derecede bilgilendirilmedi. Sorulan sorular cevapsız kaldı” diyerek, bu durumun toplumda tepkiye yol açtığını ifade etti.

“Her bir sorumlu hesap vermeli”

Yaşanan felaketlerin kendiliğinden meydana gelmediğini belirten İncirli, olayın arkasında buna neden olan kişi ve kurumların bulunduğunu savundu.

Bu çerçevede olayın siyasi bir sorumluluğunun da bulunduğunu ifade eden İncirli, sorumluların hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde soruşturulması ve hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

İncirli ayrıca olayın uluslararası güvenlik boyutunun da bulunduğuna dikkat çekerek, hükümetin devlet ciddiyetiyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın gözünün Kuzey Kıbrıs’ın üzerinde olduğunu ifade eden İncirli, hükümetin bir an önce “dağınık, çelişkili, eksik bilgilendirme” sürecinden çıkması gerektiğini vurguladı.