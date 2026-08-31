Kayıp yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen deniz felaketinin ardından, kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından yakınlarından haber alamayan kayıp veya yaralı yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Başbakanlık’tan dün gece yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca kesintisiz devam edeceği bildirilmişti.

Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken, 8 yolcu hayatını kaybetti.