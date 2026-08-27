Işık Kitabevi 38. Kitap Fuarı başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 26 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında üretimden siyasete “Yokluk” temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı, Serkan Soyalan’ın sunuculuğunu üstlendiği ve Onur Ödülü’nün Kani Kanol ile Costas Pele ve Edebiyat - Sanat Hizmet Ödülü’nün Ümit İnatçı’ya takdim edildiği seremonin de yer aldığı programla başladı.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin Yokluk konulu karikatür sergisinin de açılışının yapıldığı gecede Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ödül alanlar birer konuşma yaptılar. Işık Kitabevi’nde ise fuara özel indirimli kitap satışları da yapılırken kitapseverler fuara büyük ilgi gösterdi. Gecede Ezgi Akgürgen ve Emre Yazgın ikilisinin müzik dinletisi de yer aldı.

Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen:

“Varlığımız; yaptığımız, üretebildiğimiz kadardır”

Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen, gecede yaptığı konuşmada “Yok oluş toplumun az veya çok sayıda olması ile ilgili değildir. Varlığımız; yaptığımız, üretebildiğimiz kadardır. Yani çapımız çizebildiğimiz daire kadardır. Kurumlardan siyasete ve medyaya kadar güven vermeyen, bizi endişelendiren bir yapı ile karşı karşıyayız. Toplum neredeyse tüm alanlarda değil karar verici, söz sahibi olmaktan çıkmıştır. Toplumlar zaman zaman savaştan, ekonomik bunalım, çevre felaketleri veya yanlış yönetimlerden dolayı yokluk noktasına gelebilmektedir. Ancak bu bir son anlamına gelmez. Birçokları düştükleri yerden daha güçlü, daha sağlıklı kalkmış ve bu durumdan dersler çıkarmıştır. Bu çerçevede, “Yokluk” Temasıyla farklı etkinliklerle araştırmacılarımız, sanatçı ve edebiyatçılarımız, düşünürlerimiz ve okurlarımızla tartışacağımız ve sözümüzü söyleyeceğimiz bir program oluşturduk.” dedi. Merlen, iki toplumlu etkinlikler yanında Türkiye’den konukların (Gündüz Vassaf (1 Eylül) ve Latife Tekin (5 Eylül) da yer alacağı fuara, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin de destek verdiğini kaydederek destek veren herkese teşekkürlerini sundu. Önemli katkılarından dolayı LTB ve Kaner Gruba, afiş çalışmalarındaki desteği nedeniyle Nilgün Güney’e, Işık Kitabevi çalışanlarına, oğlu Ekin Tulga ve eşi Hürrem Tulga’ya da teşekkür eden Merlen, açılışa katılan tüm dostlara ve kitapseverlere de hoş geldiniz dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise LTB olarak fuarın bir parçası olmanın çok önemli olduğunu söyleyerek Nahide Merlen’e ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Kıbrıs Türk toplumu iyi düşünmeli, tartışmalı ve önemli dönemeçlerde birbirine sahip çıkmalı”

Harmancı, “Kent kimliğinin önemli bir parçası olan Fuar, 38’ncisi ile temaya zıt varlığı ve direnişi temsil ediyor. Bu Fuar her anlamda derinlerde bir zihinsel gelişimi tetikliyor. Yokluğu hissetmeyerek bazen yok oluşu daha da hızlandırdığımızı düşünüyorum. Birçok açıdan yoklukla sınanmamış olduğunu düşünen toplum çok büyük bir yoklukla boğuşuyor ve bu ses çıkamıyor. Uzun zamandır birliktelik ruhunu hissetmiyoruz. Birlikte olmayınca da gücümüz yok oluyor ve egemenlerin istediği dile doğru yöneliyoruz, davranmaya başlıyoruz. Kıbrıs Türk toplumu önemli dönemeçlerde birbirine sahip çıkmalı. Bu Fuar bu açıdan önemli ve ülke aydınlarının da buradan kendilerine bir pay çıkarmasını diliyorum.” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden Onur Ödülü’nü alan Kani Kanol yaptığı tüm çalışmaları örgütleri adına yaptığını, örgütlerin kurumsallaşmasına, gelişmesine, güçlenmesine öncelik verdiğini, böylece örgütün, toplumun ve her bir bireyinin gelişeceğine, güçleneceğine içtenlikle inandığını kaydederek 38. Kitap Fuarı çerçevesinde kendisi ve arkadaşı, dostu Sevgili Costas’a “Kültürel Mirasımızı araştırdığımız ve sahip çıktığımız, ayrıca iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyduğumuz için verdiği Onur Ödülünü çok kıymetli bulduğunu söyledi ve seçici kurula teşekkür etti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun elinden Onur Ödülü’nü alan Costas Pele ise Işık Kitabevi'nin kararlılıkla öne çıkardığı kültürün karanlığa, hoşgörüsüzlüğe, yozlaşmaya ve çöküşe karşı direnmek anlamına geldiğini, bu açıdan 38 yıldır süren Kitap Fuarı’nın çok önemli olduğunu kaydederek kendisine bu ödülü layık gören Kitabevi ve Merlen’e teşekkür etti. İki Toplumlu Kültür Komitesi’nde faaliyet gösteren ve son yıllarda AKEL Kültür Bürosu Sorumlusu olarak da görev aldığını belirten Pele, “Yurdumuzda sanat ve kültür, nefret ve bölünme karşısında halkımızın sahip olduğu ve din, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin tüm insanları bir araya getirebilecek önemli bir güçtür. Yalnızca Kıbrıs sorununun İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon çerçevesinde çözümü için değil, aynı zamanda ülkemizde barışın ve refahın kalıcı olarak egemen olması için de elverişli koşulların yaratılmasına belirleyici katkılarda bulunabilir.” dedi.

Sanatçı Ümit İnatçı:

“Varlığımızın önündeki yokluk riski nedir? Bu belirsizliğini sürdürdüğü sürece varlığımız da her zaman kırılgan olacaktır”

Sanatçı Yaşar Ersoy’un elinden Edebiyat - Sanat Hizmet Ödülü’nü alan Ümit İnatçı ise “Öncelikle Işık Kitabevi, Hahide Merlen ile Hürrem Tulga’ya ve buraya katılan kişilere teşekkürler. Yokluk varlığın karşıtı değil, varlığın içinde beyni kemiren güdüsel bir yönelimdir ve bu neyi arzuladığımızla ilgilidir. Toplumun önündeki en büyük sorunsal da budur. Varlığımızın önündeki yokluk riski nedir? Bu belirsizliğini sürdürdüğü sürece varlığımız da her zaman kırılgan olacaktır.” dedi.

Işık Kitabevi, Blckbrd Social ve Samanbahçe’de yer alacak Fuar, her gün 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Fuar ilk dört günkü programı şöyle:

-27 Ağustos Perşembe: Saat 20.30 'Ülkemizde Spor ve Yokluk' başlıklı panel. Moderatör: Çilem Esenyel Özteknik. Konuşmacılar: Reşat Oğuz, Ersin Doğaç, İlgen Bağcıer.

-28 Ağustos Cuma: Saat 20.30 “Yokluk Hepimizin: Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek' başlıklı panel. Moderatör: Ayşemden Akın. Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Demet Karşılı, Mustafa Gürsel. Düzenleyen; K.T. Gazeteciler Birliği.

-29 Ağustos Cumartesi: Saat 20:30 '21. Yüzyılın Endüstri Devrimi Yapay Zeka; Matbaadan Algoritmalara' başlıklı panel. Moderatör: Ekin Tulga. Konuşmacılar: Esat Gürhan, Burak, Erkut, Mustafa Kemal Ambar.

-30 Ağustos Pazar: Saat 20.30 'Mizahta Yokluk' başlıklı panel. Moderatör: Serhan Gazioğlu. Konuşmacılar: Hüseyin Çakmak, İzel Seylani, Mustafa Kemal Kasapoğlu, Devran Öztunç.