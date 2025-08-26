Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı L.C. 11 gün tutukluluğun ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlının kullanımında bulunan aracın durdurularak arama yapıldığını, toplam 13 paket alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 13 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilip emare alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan aramada 1 adet yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, kâğıt parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.