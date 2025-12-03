Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Gönyeli’de ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen H.K tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Ahmet Gülderen mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı E.K’nin Gönyeli’deki ikametgâhında arama yaptığını, 2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 250 gram kokain, 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emarelerin üzerinde yapılan parmak izi incelemesiyle ilgili sonuçların 7 Ekim 2025’te belli olduğunu, zanlı H.K’nin cam kavanozda, uyuşturucuların muhafazasında kullanılan naylon poşetlerde sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlı H.K’nin 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, H.K’nin Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.