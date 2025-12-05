Uyuşturucu sattığı tespit edilen zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan E.Y.S ve A.K, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Kasım 2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Bölgesi'nde bulunan Kartal Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan görev esnasında konu sokağa bırakılan 1 adet sigara paketi ve içerisinde bulunan 2 gram hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alan 4 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, sigara paketi içerisinde bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri huzurda bulunan zanlıların olay mahaline bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 4 Aralık 2025 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını, ikametgahlarında mahkeme emri gereği arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Zanlıların itiraf nitelikli gönüllü birer ifade verdiklerini kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı E.Y.S’nin 3 bin TL karşılığında uyuşturucuyu söz konusu yere bıraktığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.