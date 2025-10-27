Uyuşturucu sanıkları mahkemede

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Uyuşturucu Alma, Verme, Tasarrufu” ve “Suç Gelirinin Aklanmasını Önleme Yasası’na Aykırı Davranış” suçlarından yargılanan Gasim Tarig Mohammedali Ahmed bir buçuk yıl hapse mahkum edilirken, ondan 4 gram uyuşturucu alan ev arkadaşı Ahmed Atif Khalil Farah denetimli serbestlikten yararlandırıldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan okudu. Başkan, sanık Gasim Tarig Mohammedali Ahmed’I kendi ikrarı, olgu ve emareler doğrultusunda aleyhindeki davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan, “Maalesef uyuşturucu suçları oldukça yaygınlaşmış olan ve toplumumuzu ve özellikle toplumumuzun gençlerini tehdit eden suçlar arasında olup, bu gibi suçların cezalandırılmasında kamu menfaatinin ön planda tutulması gerekmektedir.” dedi.

Uyuşturucu türü suçlarda ceza takdirinde uyuşturucunun nevi, miktarı ve ne maksatla tasarruf edildiğinin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başkan, sanık Gasim Tarig Mohammedali Ahmed’in ınstagram aracılığıyla bir şahıstan 200 Euro karşılığında temin ettiği 25 gram uyuşturucu maddeyi alıp, tasarruf ettikten sonra 4 gramını ev arkadaşına 2 bin liraya satarak, suç geliri temin ettiğini kaydetti.

Başkan, sanığın ticari amaçlı hareket ettiğini belirterek, bu tür suçlara hoşgörüyle yaklaşılmayacağını ve en uygun cezasının hürriyeti bağlayıcı ceza olacağını belirtti. Başkan, el geçirilen maddenin en az zararlı tür olduğunu, miktarın külliyatlı olmadığını, ancak azımsanmayacağını, sanığın oldukça genç ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu belirterek, tüm hususları lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, diğer taraftan sağlığa en az zararlı tür olup sanığın da suçtaki rolünü ve kişisel durumunu, yukarıda belirtilen ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tezekkür ettiklerini söyledi. Başkan Cemaller, sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanıktan 4 gram uyuşturucu alan Ahmed Atif Khalil Farah’ın ise Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanma talebini uygun bulduklarını açıkladı. Başkan, denetimli serbestlikten yararlanacak olan sanığın bağımlılık durumuyla ilgili raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi. Raporun sunulmasının ardından denetimli serbestlik süresinin tayin edileceği belirtildi.