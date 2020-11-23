"Uyuşturucu operasyonunda polise çalıştık"

Devrim DEMİR

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yanında çalıştırdığı konsomatrise tecavüz etmekten tutuklanan ve 425 gündür tutuklu yargılanmayı bekleyen Golden Girl isimli gece kulübü sahibi yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yeminli şahadet verdi, ilginç iddialar ortaya koydu.

Sanık A.A., başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin oluşturduğu heyet huzurunda iddialarını yeminli şahadet vererek anlattı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen ‘tecavüz’ davasında duruşma yapılmış, birçok tanık mahkemede tanık olarak dinletildi.

Sanık A.A., aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmezken, avukatı olduğu halde yeminli şahadet vermek istediği beyanında bulunarak 20 Kasım tarihinde tanık kürsüsüne çıktı.

Heyet Başkanı Füsun Cemaller’in talimatı ile sanık A.A.’nın emare cep telefonu açıldı, Girne Narkotik Şube Amiri O.V., ile sanık A.A.’nın tüm yazışmaları okundu.

A.A., mahkemede tüm isimleri açık olarak kullanırken, bazı doktorların ismi de duruşmada geçti.

“İki sivil polis konsomatris kadını yaka paça aldılar”

Golden Girl Gece Kulübü işletmecisi sanık A.A., mahkemede verdiği yeminli şahadetinde 20 Eylül 2019 tarihinde tutuklandığını ve 425 gündür hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'nde olduğunu söyledi. Gece Kulübü İşletmecisi olduğunu söyleyen A.A., yanında çalışanlarla ve kulübünün işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

Sanık A.A., tutuklanmadan kısa bir süre önce 27 Ağustos 2019 tarihinde Golden Girl'de çalışan kızların "hastane günü" olduğunu ve konsomatrislerin o gün 3 şoför ile önce hastaneye, ardından da Lefkoşa’da bir caddede alışverişe gittiklerini anlattı.

A.A., daha sonra konsomatrislerin aynı gün saat 12.30 sıralarında imza için Girne Polis Müdürlüğü'ne götürüldüklerini kaydederek işlerini bitirdikten sonra yola çıktıklarını ancak yolda çalışan bir konsomatrisin iki sivil polis tarafından yaka paça alındığını öğrendiğini anlattı. A.A, bu gelişme üzerine kulüpte çalışan tüm personeli ofiste toplantıya çağırdığını kaydetti.

Sanık A.A., 27 Ağustos tarihinde yaşananları mahkeme heyetine şöyle anlattı:

“Çalışan kadının iki sivil polis tarafından alındığını öğrendikten sonra, tüm personelle ofiste toplantı yaptım. Kimse olayın ne olduğuna dair bir bilgi vermedi, konsomatris kızları da çağırarak temizlikçinin çeviri yardımı ile olayı sorguladım. Polis tarafından alınan konsomatrisin 2017 yılından bu yana oda arkadaşı olan diğer çalışan kadına sordum, bana hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Herkes ayrıldıktan sonra gece kulübünün otoparkına 2 polis aracı geldi. 2 erkek bir kadın polis ve tutuklu olduğunu öğrendiğim çalışanım gelmişti”

“Logardan ellerimle uyuşturucu çıkardım”

Sanık A.A., gelen polislerin 8 numaralı odada arama yapacaklarını odaya beraber girdiklerini ve detaylı arama yaptıklarını anlattı.

A.A., “Tutuklu olan konsomatrisin oda arkadaşı ile polis başka bir odada özel olarak görüşürken, içerden bağırma sesleri geldi. Görevli polis bana hemen suları kesmemi söyledi. Logarları levye yardımı ile açtık, gece olduğu için özel el feneri ile ortamı aydınlattım ve ellerim ile pisliğe batarak 2 şeffaf paketi bularak polise verdim. Girne Narkotik Şube amiri beni şahsi telefonumdan aradı. O tarihe kadar ben ne o amiri ne de ismini biliyordum. Beni acil olarak şubeye çağırdılar ve orada söz konusu paketlerin benim tarafımdan atıldığı belirtilerek tutuklu olduğumu öğrendim. Girne Narkotik Şube Amiri O.V., bana müdürleri B.S., ve T.K.’nin talimatı ile tutuklandığımı söyleyerek Girne Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildim. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldım aleyhimde tutukluluk emri alındı.”

“Tutukluyken serbest bırakıldım”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyet huzurunda verdiği yeminli şahadetinde aleyhinde alınan tutukluluk süresinde işletmecisi olduğu Golden Girl isimli gece kulübüne polis eşliğinde götürüldüğünü anlatan sanık A.A., “Polisle birlikte işletmecisi olduğum gece kulübüne götürüldüm. Kamera odasına girdik, görüntüler incelendi, kamera kayıt cihazını almadılar, görevli amir telefonla konuşarak ne yapması gerektiğini sordu ve beni serbest bıraktılar” şeklinde konuştu.

Sanık telefonu başkan huzurunda açıldı…

Tutuklandıktan sonra polis tarafından emare olarak alınan sanık A.A.,’nın cep telefonu Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Füsun Cemallerin talimatı ile açıldı. Sanık A.A., daha sonra yaşadığı süreci WhatsApp üzerindeki yazışmalar ve bir çok resmi mahkemeye göstererek gelişen süreci anlattı.

Girne Narkotik Şube’de görevli amir O.V.tarafından arandığını, kendisinden gece kulübüne gelen bir müşterisi ile ilgili yardım istediğini anlatan sanık A.A., “Polis amiri O.V., bana kulübe gelen İsrail vatandaşı bir müşterim ile ilgili bazı sorular sordu. Bu müşterim üst müşterilerimden biriydi ve çok para harcayan bir müşteriydi. İsrailli müşterim dışında yine kulübe gelen ve üst müşterilerimden olan Rus ve 'Vural 34 Porsche' lakaplı birinin peşinde olduklarını ve kulübümdeki iki konsomatrisin müşterileri olduğunu söyledi.”

“Kızlar evde uyuşturucunun yerini gördü”

Kulübünde çalışan iki konsomatris kızın Narkotik polisinin peşlerinde olduğu İsraillilerin kiraladıkları villaya gittiğini kaydeden sanık A.A., evde uyuşturucu olduğunu ve kızların her şeyin yerini gördüğünü kendisine haber verdikten sonra 4 Eylül tarihinde Narkotik amiri O.V.’yi aradığını kaydetti.

Uyuşturucu maddeleri gören konsomatris kızı da alarak Girne Narkotik Şubeye gittiğini ifade eden A.A., “Lüks bir villaydı konumunu attım. Narkotik baskın yapacaktı, beni de aradılar, ev Edremit bölgesinde tepe üzerinde bir yerdeydi. Kızı da alarak o bölgeye gittik. Söz konusu evin etrafında çok sayıda kamera vardı, Polis Amiri O.V., bana WhatsApp üzerinden yazdı, önce yanlış bir eve operasyon yaptılar daha sonra ilgili şahısların 7 Eylül tarihinde tutuklandığını basın yolundan öğrendim” dedi.

“Sık sık görüşmeye başladık Rus operasyonunda da yardım istedi”

Sanık A.A., Girne Narkotik amiri ile görüşmelerinin sıklaştığını, 10 Eylül tarihinde adadan ayrıldığını, yeniden iletişim kurduğu polis amiri O.V.’nin Rusların peşinde olduğunu ve bu yönde yine kendisinden yardım istendiğini anlattı.

İkinci operasyonda da Narkotiğe yardım ettiğini anlatan A.A., 14 Eylül’de adaya döndüğünü söyledi.

“Her kesimden müşterim var”

Gece Kulübü İşletmecisi sanık A.A., kulüpte çalışan konsomatris kızların aylık 14 bin TL giderleri olduğunu ifade ederek bir çalışanın sözleşmesinin dolmadan feshedilmesi için 40 bin Dolar ödenmesi gerektiğini kaydetti.

A.A., Lefkoşa Devlet Hastanesi dışında Girne’de özel bir hastane ile de çalıştıklarını burada tanınmış bir Genel Cerrah ve Türkiye’den gelen bazı doktorların da zaman zaman gece kulübüne geldiğini söyledi.

Savcılık sorgulayacak…

Sanık A.A., bu hafta mahkemede yaptığı yeminli şahadet üzerine savcılık tarafından sorgulanacak.