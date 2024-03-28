“Sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması ile anılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin “sahibi” olarak anılan Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Levent Uysal ilk kez konuştu, “Bir şeylere zarar vermemek için sessiz kalıyoruz. Burada şöyle bir usulsüzlük var diye biz başvuru yaptık ve araştırmayı başlattık” dedi.

Üniversitenin yüzde 30’luk küçük ortağı Serdal Gündüz, soruşturma kapsamında hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunurken, yüzde 70’lik büyük ortak ise, Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal olarak kayıtlara geçiyor.

Odatv’ye konuşan Levent Uysal, hukuki süreç devam ettiği için sessiz kaldıklarını ifade etti. Uysal, “burada bir usulsüzlük var” diyerek başvuru yaptıklarını ve araştırmayı kendilerinin başlattığını söyledi.

Levent Uysal, Odatv’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda hukuki işlemler devam ettiği için sonuçları bekliyoruz. Hukuk müşavirlerimiz yazılı soruları cevaplıyorlar. Yanlış bir yapı oluşmasın diye bekliyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Allah yukarıda şahit detayları bekliyoruz. Bir şeylere zarar vermemek için sessiz kalıyoruz ama şundan emin olabilirsiniz. Burada şöyle bir usulsüzlük var diye biz başvuru yaptık ve araştırmayı başlattık. Yanlış anlaşılmamak için müdahil olmuyoruz. Hukuki süreç devam ettiği için beklememiz daha doğru olur diye düşünüyoruz.”