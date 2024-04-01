Serap ŞAHİN

Adıyaman’da İsias Otel davasına ilişkin Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı ek rapor doğrultusunda tutuklu yargılanan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı serbest bırakıldı, DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi, “Üstüne düşünülmemiş, özenilmeden yazılmış bir rapor. Değiştirmek için bilimsel verilerle hareket edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında 5’i tutuklu olmak üzere 11 sanığın “bilinçli taksirden” yargılandığı davada, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve otelin mühendisi Halil Bağcı, Gazi Üniversitesi’nden gelen rapor doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Söz konusu raporda, Ahmet Bozkurt, İsias Otelcilik Şirketi ile ferdi mükellefler kusurlu bulundu ancak projeye onay veren kamu görevlileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporunun aksine kusurlu bulunmadı.

İsias duruşmasında savcının tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesi yönünde görüş vermesine rağmen, Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın Gazi Üniversitesi’nden gelen raporla serbest bırakıldığını kaydeden Gündüz, söz konusu raporda hatalar olduğunu belirtti, “Bunu bilimsel verilerle ortaya koyacağız” dedi.

Gündüz, “Elimizdeki bu kadar veriye rağmen, bu insanların olası kastla kusurluluğunu biz gösteremezsek, Türkiye’de olası kastla öldürmeyi kanundan çıkarsınlar ‘Biz uygulamıyoruz’ desinler. Bu yaşananlar, sözlükte olası kastın karşısına koyulabilecek bir örnektir. ‘Ben bu otelde konaklayacak olanların hayatını umursamadım’ demektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Kıbrıs Türk Barolar Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davası ile ilgili son gelişmeler hakkında yarın basın toplantısı düzenleyecek.

DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz:

“Değiştirmek için bilimsel verilerle hareket edeceğiz”

Mahkemenin Gazi Üniversitesi’nin raporuna dayanarak Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’u serbest bıraktıklarını belirten DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz,

“İsias Otelin mühendisi Halil Bağcı’nın kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Biz bilimsel bir dayanakla onun sorumluluğunu ortaya koyup bu karardan dönülmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye hukuk sistemine göre mahkemenin duruşma olmasa dahi 30 günde bir değerlendirme yaptığına dikkat çeken Gündüz, “Savcının bütün tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesi yönünde görüş vermesine rağmen, Efe Bozkurt ve Halil Bağcı Gazi Üniversitesi’nden gelen raporla serbest bırakıldı. Bunu değiştirmek için bilimsel verilerle hareket edeceğiz. Ortaya koyacağız ki dayandıkları raporun hataları vardır ve düzeltilmesi gerekir. Mahkemeye bu insanların kusurlarını göstereceğiz” şeklinde konuştu. Sanık Efe Bozkurt’un tavırlarının ilk duruşmada rahatsız edici olduğunu hatırlatan Gündüz, “Efe Bozkurt da diğer sanıklar gibi sorumlu olacak. Çok erken davranılmış ve üzerinde düşünülmesi gereken bir karar” dedi.

“Üstüne düşünülmemiş, özenilmeden yazılmış bir rapor”

“Gazi Üniversitesi’nden çok daha köklü, çok daha yetkin akademik ekiplerden alacağımız bilimsel raporlar var. Bu ekiplerin hazırlayacağı çok daha yetkin ve meslekte sağlam ekiplerle çalışıyoruz. Sürecin daha çok başındayız ve yargılamada bunlar köşe taşlarıdır” diyen Gündüz, Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı raporu yetersiz ve kötü buldum. Üstüne düşünülmemiş, özenilmeden yazılmış bir rapor olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bu yaşananlar, sözlükte olası kastın karşısına koyulabilecek bir örnektir”

Davayla ilgili “Olumsuz bir tablo görmüyorum” diyen Gündüz, umutlu olduklarını belirtti, “Elimizde bu kadar veriye rağmen, bu insanların olası kastla kusurluluğunu biz gösteremezsek, Türkiye’de olası kastla öldürmeyi kanundan çıkarsınlar ‘Biz uygulamıyoruz’ desinler. Çünkü bu yaşananlar, sözlükte olası kastın karşısına koyulabilecek bir örnektir. ‘Ben bu otelde konaklayacak olanların hayatını umursamadım’ demektir.

İsias davasıyla ilgili son gelişmeler konuşulacak

Neler olmuştu?

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlamış ve 6 Ocak’a kadar devam etmişti.

Adalet isteyen aileler, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gitmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu binayı kusurlu bulmuştu…

17 Kasım 2023’te hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.