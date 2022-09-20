Üstel: Kıb-Tek Raporu hazır Sayıştay raporunu bekliyorum

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Genç TV’de yayınlanan bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt alımı ihalesi hakkında da konuşan Üstel, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun KIB-TEK raporu hazır. Sayıştayın raporunu bekliyorum. İki raporu birden savcılığa göndereceğim” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji tedarikinde sıkıntılar yaşandığına işaret eden Başbakan Üstel, ihale yasasında da bazı sorunlar olduğunu söyledi.

Üstel, “Artık en ucuz veren kimse ona vereceğiz. 2 buçuk milyon olan teminatı 8 milyon ’a çıkarıyoruz. 12 bin ton yakıtı getirip bizim depomuzda bekletecekler. 150 bin ton gelmezse, teminata el koyacağız” dedi.

Konuya ilişkin bir kararname çıkarılacağını da söyleyen Başbakan Üstel, KIB-TEK içerisinde çalışmayan personel olması durumunda yine değişiklikler yapacaklarını dile getirdi, “Doğruyu yapmayacaksa gidecek” ifadelerini kullandı.

Üstel, sorunun 2016 yılından beri devam ettiğini aktardı ve, “Benim elimde sihirli değnek yok… Ancak haftaya Perşembe veya Cuma günü bu iş bitecek diye düşünüyorum” dedi.

Üstel, belediyeler reformu hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu çerçevede Meclis’te Ad-Hoc komite kurulduğunu ve muhalefetin belediyelerin nasıl birleştirileceğine belirlenen kriterlerin altında imzası olduğunu ifade eden Üstel, ancak 18 sayısının Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Üstel, yerel yönetimler seçiminin 27 Kasım’da yapılmasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydederek, “Kaos olmasın diye ile bir araya geldik, seçim tarihini belirledik. Şu anda mevcut muhtarlar ve belediye başkanları yetkilidir” dedi.

“Bizim için yerel seçimler çok önemlidir” diyen Başbakan Üstel,’nin kendi içerisinde belediye başkanlarını belirlemek için çalışma yaptığını da kaydetti.

“Az alana çok, çok alana az vereceğiz” şeklindeki açıklamasına da işaret eden Üstel, “Az alana çok veremedik. Maaşlarda vergi dilimleri var ve bu vergi dilimleri sene sonu düzenleniyor. Vergi dilimleri düzenlemesi yıl sonundan önce olmuyor ancak biz bir artış vereceğiz. Yıl sonunda da vergi dilimlerini düzenleyeceğiz, çok alandan çok vergi alacağız” dedi.

Kamudaki çalışma saatlerinde bir düzenleme yapacağını da kaydeden Üstel, kara giriş kapıları için Ekonomik Örgütler ile bir protokol yaptıklarını söyledi, “Akışın sağlanmasındaki engel Rum tarafıdır” dedi. Ledra Palace Sınır Kapısı konusunda Cumhurbaşkanı ile konuştuklarını aktaran Üstel, her türlü araca açmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve Haspolat’ta yeni bir kapı açmak istediklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın yeni binasının 15 Kasım’da açılacağının da altını çizdi.