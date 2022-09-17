Üstel: “Kamu çalışma saatleri değişecek"

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, KTTO Genel Kurulu’na hitap ettiği konuşmasına “59’uncu Genel Kurulunuz size ve ülkemize hayırlı olsun” diyerek başladı.

Ülkedeki enerji sorununa değinen Üstel, geçmişte uygulanan çoklu tarifenin yeniden hayat bulması için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda bunun yeniden uygulanacağını söyledi.

Üstel, ülkede yaşanan tüm sorunlarla ilgili iş dünyası ve muhalefetle bir araya gelerek çözümler üretmek için çalışmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Kamudaki çalışma saatleri ve tam gün eğitim konularında da açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, önümüzdeki yaz kamunun çalışma saatlerinin değiştirilerek düzenleneceğini, önümüzdeki yıl ise kademeli olarak tam gün eğitime geçileceğini duyurdu. Genel sağlık sigortasını ve yaz boyunca komitelerde görüşülen yasaların önümüzdeki dönem Meclis’ten geçirmeyi hedeflediklerini de belirten Üstel, “Tüm bunları yapmak için istikrara ihtiyaç var” dedi.