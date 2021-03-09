Üstel: “Hızlı PCR testleri adaya getirildi”

Göreve geldiği günden bu yana ilk iş olarak PCR test sayılarının çoğaltıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bu test sayısının daha yukarılara çekilmesi için ülkeye hızlı testler getirildiğini kaydetti.

Yeni açılacak olan iş yerlerin testlerinin hızlı kitlerle yapılacağını anlatan Üstel, PCR test merkezlerinin de arttırılacağını anlattı.

Lefkoşa merkezde 2 test yeri daha yapılacağını anlatan Üstel, daha çok kişiye ulaşmak için, bu taramaların artırılması için bu girişimi yaptıklarını anlattı.

Nalbantoğlu’ndaki PCR kapasitesinin de yeni takviyelerle, iki yeni cihaz monte ederek, PCR test sayısının 10 binlere çekilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Üstel, bu açıklamaları BRT’de Levent Kutay’ın konuk olduğu programda yaptı. Açılımda daha çok ve hızlı test yapılması, daha çok tarama yapılması maksadıyla bu yeni girişimleri yaptıklarını kaydetti.

“Açılım sürüyor, yarın da cafelerin dış mekanları açılacak”

Açılımda sektörlere getirilen bazı uygulamaların dünya standartlarında, ilgili birliklerle çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade eden Üstel, bu çalışmalara destek veren işletmelerin birlik başkanlarına da teşekkür etti.

Yarından itibaren cafelerin dış mekanlarının da açılacağını kaydeden Üstel, burada da gerekli kurallara uyulması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kurallara uymayanların meslekten men edilmesine varan cezalarla karşı karşıya kalacağını anlatan Üstel, diğer işletmelerin kapalı alanlarının da açılımı için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Üstel, “Ekonomideki tahribat büyük, bu tip çalışmalarla yaraları biraz da olsun umarım sarılır. Herkesin borcu harcı var, ada ülkesiyiz ve ekonomimiz sıkıntılar içinde. Hükümet destekleri çözüm ve yeteli değil çünkü tahribat büyük. Dünya uygulamalarını örnek alıp hareket etmeli, esnafa oksijen veremeye mecburuz” dedi.

“Virüsün mutasyonu tespit edilecek”

Virüsün mutasyonu tespitine ilişkin test kitlerinin de dün adaya geldiğini kaydeden Üstel, yarından sonra virüslerin hangi mutantlardan olduğunun paylaşılacağını dile getirdi.

İkinci doz aşılama yapılıyor, yeni aşılamalar durdu

Yeni aşılamaların durduğunu kaydeden Üstel, Türkiye’den gelecek olan aşılarla yeni aşılamaların başlayabileceğini belirtti, 27 merkezde bu aşıların ilerleyen vadede yapılacağını anlattı.

2 kişi yoğun bakımdan çıktı

Yoğun bakımda 2 hasta olduğu bilgisini de paylaşan Üstel, durumlarının kritik olmadığını belirterek, 2 kişinin de bugün yoğun bakımdan çıktığını söyledi.

Vakalardaki düşüş…

Mart başında vakaların pik yapacağı öngörüsüne karşın vaka sayısının giderek düşüyor olmasını da değerlendiren Üstel, “Kurallara uyar, gerekli denetimleri yaparsak neden pik yapsın? Vatandaş da kendi kendini ve komşusunu denetlesin, her şeyi devletten beklemesin, tüm denetimleri devletten beklemeyelim. Biz taramayı çoğaltıyoruz, bunun neticesinde inanıyorum ki Nisan’dan sonra bu vakaları daha da aşağıya çekmiş olacağız.” yorumu yaptı.