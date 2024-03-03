“Üretmenin heyecanıyla samandan kâğıt yaptım”

Serap ŞAHİN

Feza Aygın Sanıvar, sanata olan tutkusu ve üretmenin heyecanıyla yola çıktığı araştırma sürecinde cemile çiçeği ve kaynanadili bitkisinden sonra arpa ve buğday saplarından yani saman olarak atık kalan kısımlardan da yeni bir kâğıt çeşidi üretti.

YENİDÜZEN’le heyecanını paylaşan Sanıvar; arpa ve buğday saplarından ürettiği kâğıdın renk ve dayanıklılık açısından çok kaliteli olarak ortaya çıktığını ve boya ve yazı yazılabilir olduğunu söyledi.

Sanıvar, tutkuyla ve heyecanla çıktığı yolda, yeni bir kâğıt çeşidi üretmenin mutluluğunu YENİDÜZEN’e anlattı.

“Yüzde 100 doğal boya ve yazı yazılabilir bir kâğıt oldu”

Sanata olan tutkusunu daha çocuk yaşlarda fark eden Sanıvar, üretmenin heyecanıyla birçok bitki ve çiçek çeşidinden kâğıt üretti. Çiçeklerden kâğıt yapan ilk kişi olarak gurur duyduğunu ifade eden Sanıvar, bu kez samandan kâğıt üretti.

Feza Aygın Sanıvar, ürettiği yeni kâğıt çeşidinin heyecanını şu sözlerle ifade etti:

“Bitki ve çiçek den kâğıt yapmak için yola çıktığım araştırma sürecimde Kıbrıs adasında nelerden kâğıt yapılabilir serüvenime bir hafta geceleri çalışarak yaptığım cemile çiçeği ve kaynanadili bitkisinden sonra arpa ve buğday saplarından, saman olarak atık kalan kısımlarından yeni bir kâğıt yaptım. Renk ve dayanıklılık açısından mükemmel yüzde 100 doğal boya ve yazı yazılabilir bir kâğıt oldu”

“Yeni bir bitkinin kâğıt arşivimde yer alması çok mutluluk verici”

Yeni bir bitkinin kâğıt arşivinde yer almasının çok mutluluk verici olduğunu ifade eden Sanıvar,

“Bir miktar kuru saman ile üç gün bir ön çalışma yaptım. Kurumaya bıraktığımda hava yağışlı olduğundan kuruması zaman aldı. Fakat kuruyunca sonuç beni çok sevindirdi çünkü önce onu hamur haline getirmiştim ve beni hüsrana uğratmayacağını hissettim” şeklinde konuştu. Elde ettiği hamuru küçük kalıplara basarak şekiller elde ettiğini anlatan Sanıvar, “Bu araştırmamın esas sebebi, atık kâğıtlarla harmanlayıp çok büyük boyutlarda sağlam ve güzel bir kâğıt elde etmek. Araştırmanın sonu yok. Bu emeklerim inşallah ilerde bir çeşit güzel işlerde fayda görecektir diye düşünüyorum” dedi.

Yaptığı resimlerde kendi ürettiği kâğıdı kullanıyor

Kendi yaptığı resimler için kâğıt üretme fikri olan Sanıvar, kâğıt üretme yolculuğunda evde kendi başına yaptığı araştırmalar sonucu ile çeşitli bitkilerden, çiçeklerden hatta kot pantolondan kâğıt üretti. Kıbrıs’ın kuzeyinde daha önce kâğıt üretildiğini ve üretilmeye devam ettiğini belirten Feza Aygın Sanıvar, cemile çiçeğinden ilk kâğıt üreten kişi olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.