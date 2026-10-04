“Genel Müdür’ün harcama yetkisiyle 35 tane koruyucu kıyafet alabilirlerdi”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Lefkoşa’daki bir trafoda meydana gelen patlamada, Arif Özkıraç isimli KIB-TEK emekçisinin koruyucu ekipmanı olmaması nedeniyle yanarak yoğun bakıma kaldırılmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından koruyucu kıyafet görseli paylaşan Tuğcu, kıyafetin maaliyetinin 900-1000 Euro arasında olduğunu belirtirken, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın aylık harcama yetkisinin 30 asgari ücret, yaklaşık 35 bin Euro olduğunu ifade etti.

İş güvenliği ve çalışanların korunmasına ilişkin tartışmaların gündeme geldiği paylaşımında Tuğcu, söz konusu maliyet ile genel müdürün harcama yetkisini karşılaştırarak tepkisini dile getirdi.

Tuğcu, paylaşımını “Hikâye bu kadar...” sözleriyle tamamladı.