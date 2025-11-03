“Ünal Üstel partinin önünü açmalı”

UBP Milletvekili Ali Pilli, partinin geleceği ve toplumsal desteğinin güçlendirilmesi için olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pilli, üç seçimin kaybedilmesinin, partinin mevcut yapısında sürdürülebilir bir yönetim anlayışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Pilli, “Partinin kendini yenileyebilmesi, toplumsal desteğini güçlendirebilmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için olağanüstü kurultay yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her UBP’liye önemli görevler düştüğünü vurgulayan Pilli, en büyük sorumluluğun ise partinin Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e ait olduğunu dile getirdi. Pilli, “Sayın Ünal Üstel’e düşen görev; partinin önünü açmak, yenilenme sürecini başlatmak ve demokratik iradenin tecelli etmesi adına olağanüstü kurultay tarihini en kısa sürede belirlemektir.” dedi.

Ali Pilli, bu adımın partinin geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, “Bu, tabanın sesine kulak verildiğini gösteren güçlü bir irade beyanı olacaktır. UBP’nin yeniden güçlenmesi, halkın güvenini pekiştirmesi ve ülke siyasetine istikrar kazandırması için bu süreç büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.