Ülkeden çıkış yapacağı sırada fark edildi

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan M.Ş, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Kasım 2025 tarihinde KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının çantasında yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü madde bulunduğunu aktardı.

Polis, söz konusu maddenin Ercan Havalimanı içerisinde Kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasında el çantası içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, suçunu kabul edici nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin devlet laboratuvarına tetkiklerinin yapılması için teslim edildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.