"Ülkedeki turizm, 5 yıldız ve kumar mı?"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, ülkede casino izni almak için yapılan girişimlere işaret ederek, bu konuda düzenlenmeye çalışılan yasa ile 700 yatak kapasitesi olan bir yere casino izni alacak fırsatı vereceği uyarısında bulundu.

Şahali, turizmin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, “ülkede turizmin 5 yıldız ve casino mu yoksa yaygın bir turizm mi” olduğunu sordu, vizyonu merak ettiğini söyledi. Şahali, yasadan maddeler okuyarak, bakanlıktan görüş istedi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Girne Antik Limanı bize yakışır şekilde hayat buldu” dedi, iskele için de gerekli protokolün imzalandığını kaydetti.

Milletvekillerine yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Ataoğlu Girne Belediyesi ile istişare halinde, kabul edilebilir bir yere balıkçı barınağı kurulması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çeyrek asırdır dokunulmamış Devlet Tiyatrosu tiyatro binasıyla ilgili yaşanan gelişmelere işaret eden Ataoğlu, anıt mezar yapımı konusunda çıkılan ihalenin sonlandığını dile getirdi.

2025-2034 yılları için hazırlanan turizm planına işaret eden Ataoğlu, yatak sayısının 2034’e kadar 84 bini aşmasının planlandığını söyledi.

Charter uçak seferler için teşvik verilmesinin planlandığını kaydeden Ataoğlu bu teşviki acentelere değil uçaklar vermeyi planladıklarını belirtti. Ataoğlu 5 yıldızlı ve casinolu otellerin dışındaki otellere hibe verileceğini dile getirdi.

Ada Kıbrıs projesine de değinen Ataoğlu “fenomen”lerle yapılan çalışmalarla tüm dünyanın hedeflendiğini belirtti.

Hibe programı ile tarihi binaların turizme kazandırılacağını belirten Ataoğlu, “air-bnb”lerin denetleneceğini ve elde edilen gelirle küçük otellere destek verileceğini dile getirdi.

Yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Ataoğlu Çevre Dairesi’nin sürekli atık su izleme sistemi çerçevesinde seyyar sistemlerin de kurulacağını ve mavi bayrak uygulamasına geçileceğini belirtti.

Gençlik Dairesi’nin faaliyetlerine işaret eden Ataoğlu Gençlik Üst Kurulu kurulacağını anlattı.

Belediye uhdesinde olacak şekilde plajlar açılmasına yönelik çalışmalara değinen Ataoğlu bunların 5 yıldızlı otellerin plajlarını aratmayacağını dile getirdi.

Ataoğlu yeni müzelerin açılacağını da anlattı.

Uçak bileti fiyatlarının düşmesi için atılan adımlardan bahseden Ataoğlu, THY ve Sunexpress şirketleriyle konu hakkında çalışma yapıldığını kaydetti.

Bafra bölgesine golf turizmi için yatırım yapılacağını dile getiren Ataoğlu, sağlık turizmi konusunda UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile birlikte çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Girne’de Şehircilik Dairesi binasını hayata geçmesi için çalışıldığını söyleyen Ataoğlu, Bafra Arıtma Tesisi’nin vidanjör kabul edecek noktaya geleceğini dile getirdi.

Ataoğlu “Ada Kıbrıs” ile 99 milyondan fazla gösterime, 279 binden fazla yeni kullanıcıya ulaşıldığını söyledi.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.