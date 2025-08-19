Ülkede 1019 gün kaçak yaşadı

Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen C.C tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Taybe Kötürce mahkemeye olguları aktardı. Polis 18 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa’da şüpheli görülerek, tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren toplamda 1019 gün izinsiz olarak ülkede ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede kaçak kaldığı zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlının ihraç edile bilmesi için gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.