‘Ucuzlayacak’ dendi, zam geldi!

İŞTE GÜNCEL ET FİYATLARI:

Az yağlı dana kıyma: 250 TL

Yağsız dana kıyma: 300 TL

Dana kuşbaşı: 300 TL

Kuzu şiş: 300 TL

Dana bonfile: 400 TL.

FEHİME ALASYA

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” açıklamasının üzerinden 24 saat geçmedi, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığını öğrenildi.

YENİDÜZEN, “ucuzladı” açıklamasının ardından, piyasaya çıktı, rastgele 3 kasaba girerek, fiyatları sorguladı.

YENİDÜZEN’e konuşan kasaplar, 80 TL taban fiyat olan tosunun kilosuna 10 TL civarında zam geldiğini açıkladı.

“Ucuzlama açıklamaları havada kaldı, kimsenin fiyat düşürdüğü yok” diyen kasaplar, hem üretici, hem tüketici hem de kendilerinin zorda olduğuna vurgu yaptı.

KASAPLAR NE SÖYLEDİ?

Cengiz Topal: “Açıklamanın ardından fiyatlar daha da pahalı oldu”

“Canlı hayvan aksine açıklamanın ardından daha da pahalı oldu. 10 TL zam geldi, tosunun kilosu 80 TL açıklanmıştı, 90 TL’ye satılır olmuş. Üretim yetersiz, üretilen et piyasaya yetmiyor. Güneyden de geldiği halde böyle. Halkın alım gücü çok düştü, bu fiyatlara ürün satılmaz. İşler çok kötü. Hayvancı da kendilerine göre haklı, tam durum nedir bilemiyorum. Kimseyi suçlayamayız. Denetim yapılması gerek. Bir süre, belli ölçüde ithal et gelmeli, piyasa rahatlamalı. Her gün döviz kuru gibi fiyat etiketi değiştiriyoruz, çok kötü.”

Mustafa Cumhur: “Et ucuzlayacak açıklaması yapıldı, fiyatlar yukarıya çıktı”

“Herhangi bir düşüş yok. Açıklama var, hayvancılar fiyatları daha da yukarıya çekiyor, canlı hayvan fiyatlarında artış bile yaşandı. Başbakan tosun 80 TL dedi, hayvancı 90 veya 100 TL istedi. Küçükbaşta 70 TL kilosu açıklandı, üretici 80, 85 TL istediğini söylüyor. Ucuzlama açıklamaları havada kaldı, kimsenin fiyat düşürdüğü yok. Elektrik fiyatları çok arttı, maliyetlerimiz çok yükseldi, üretici haklı olabilir ama satıcılar olarak biz de zor durumdayız.”

Hakan Huzoğlu: “Denetim mekanizması çalışsa bu fiyatlar zaten olmaz”

“Nasıl fiyatları ucuzlatacaklar ki? Üreticiyi rahatlatmadan nasıl yapacaklar? İthal et söylemleri ile gözdağı mı veriyorlar? Denetim mekanizması çalışsa bu fiyatlar zaten olmaz. Fiyat kıran büyük birkaç firma denetlenmeli. Okka açıklaması ise çok gereksiz, zaten alan da satan da bunun farkını biliyor. Okka ve kilonun birim fiyatı zaten farklıdır.”

