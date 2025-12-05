“Sessiz Çığlıklar” karma resim ve heykel sergisi Girne’de açılacak

“Sessiz Çığlıklar” karma resim ve heykel sergisi salı günü saat 17.00’de ziyarete açılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur” sloganıyla düzenlenen “Barış” temalı karma serginin küratörlüğünü Eda Aner üstlenirken; sergide Zerrin Çiğdemli Aner, Cahide Topaloğlu, İpek Altun, Sıdıka Füsun Tolunay, Sevin Akış, Gülser Panço, İpek Denizli, Tülay Güzeldere ve Fevziye Özmen’in eserleri yer alacak.

Sergi, 9–13 Aralık tarihleri arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda, hafta içi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.