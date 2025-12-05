Kermiya geçiş noktasının kuzey tarafında devam eden genişletme çalışmalarına karşın, güneydeki kabinlerin aktif çalışmaması sonucu yaşanan sıkışıklık, Erhürman – Holguin görüşmesinin gündemine oturdu, Erhürman, “Basit bir sorun bile çözülemiyorsa diğer başlıklar nasıl ilerleyecek?” diye sordu.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Cumhurbaşkanlığı’nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Bir saati aşan görüşme sonrası açıklama yapan Tufan Erhürman, görüşmede üç ana başlığın ve Kermiya’daki sıkışıklığın gündeme geldiğini belirtti.

Erhürman, ilk olarak Kıbrıs müzakerelerine ilişkin “4 maddelik metodoloji önerisini” ayrıntılı şekilde aktararak gerekçelerini yeniden anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

İkinci başlıkta ise Nikos Hristodulidis ile yapılan ilk görüşmede sunulan “10 maddelik paket”in ihtiyaçları ve içeriğinin detaylandırıldığını ifade etti.

Üçüncü başlık olarak liderler arasında daha önce kararlaştırılan Güven Yaratıcı Önlemler’in gözden geçirildiğini aktaran Erhürman, özellikle Haspolat ve Kiracıköy geçiş noktaları ile ara bölgede AB desteğiyle planlanan güneş paneli projesinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Erhürman, görüşmenin genel olarak “verimli geçtiği” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Kermiya’da bugün yaşanan yoğunluk nedeniyle toplantıda bu konuya ayrılan sürenin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Erhürman, uyarılarına rağmen yaşanan aksaklıkların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Bir süredir bölgede yapılacak yol çalışmaları nedeniyle sıkışıklık yaşanacağını öngördüklerini, bu nedenle geçiş noktasını ziyaret ederek tespitlerde bulunduklarını hatırlattı.

Erhürman, ilk üçlü görüşmede 10 maddelik pakete dahil ettikleri öneriye de atıfta bulundu, güneydeki üç kabinin sürekli personelle çalışması hâlinde sıkıntıların önemli ölçüde hafifletilebileceğini aktardıklarını belirtti.

Erhürman, buna rağmen, güneydeki kabinlerin verimli çalışmadığının görüldüğünü söyledi.

Bu durumun Kıbrıs’ın güneyindeki gazetelerde de haber olduğunu, Lefkoşa Belediyesi başkan yardımcısının Philinews’e yaptığı açıklamada temel sorunun “üç kabinin tam kapasite çalışmaması” olarak ortaya konduğunu belirtti. Cyprus Mail gazetesinde de Kıbrıslı Rum vatandaşların sıkıntıyı doğruladığına işaret etti.

Erhürman, sabah saatlerinde müsteşarının güneydeki muhataplarla temasa geçerek talebi yeniden ilettiğini aktararak, gerekli düzenlemenin yapılması hâlinde trafiğin tamamen çözülmeyeceğini ancak ciddi şekilde rahatlayacağını vurguladı: “20 gün önce yaptığımız çağrı gerçekleşseydi bugün bu problemler bu şekilde yaşanmayacaktı.”

Bu tabloyu Holguin’e de aktardığını ifade eden Erhürman, bu kadar basit bir sorunun dahi çözülememesinin daha büyük konularda nasıl ilerleme sağlanacağı sorusunu gündeme getirdiğini dile getirdi.

Toplantının son 10 dakikasının bu konuya ayrılmak zorunda kalmasının gereksiz olduğunu ifade ederek, iki toplumun günlük yaşamını kolaylaştırmanın temel amaç olması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Umarım gereken hızla yapılır” diyerek görüşmeyi tamamladı.

